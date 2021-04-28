Характеристики
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Время прогрева 20 сек.
Время выхода первой страницы 4 сек.
Скорость печати 40 стр./мин.
Память 2 ГБ
Жесткий диск 320 ГБ
Источник питания 220 - 240 В, 50/60 Гц
КОПИР
Процесс копирования Лазерная электрографическая печать
Множественное копирование До 999 копий
Разрешение 600 dpi
Масштабирование От 25% до 400% с шагом 1%
ПРИНТЕР
Язык принтера - Станд. PCL5e, PCL6, PostScript 3 (эмуляция), Прямая печать PDF-файлов (эмуляция)
Язык принтера - Доп. Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, PDF, Модуль IPDS, Прямая печать PDF-файлов с Adobe®
Разрешение печати - Макс. 1200 x 1200 dpi
Интерфейс - Станд. Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Интерфейс - Доп. WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса, Параллельный порт IEEE 1284/ECP двунаправленный, USB 2.0
Сетевой протокол - TCP/IP IP v4, IP v6
OC Windows® Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
OC Mac OS Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия
OC UNIX - UNIX Sun® Solaris 2.9, 2.10
OC UNIX - HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3
OC UNIX - SCO OpenServer 5.0.6, 5.0.7, 6.0
OC UNIX - RedHat® Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
OC UNIX - IBM® AIX 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1
Среды SAP® R/3® SAP® R/3®
Другие поддерживаемые среды NDPS Gateway, AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries
СКАНЕР
Скорость сканирования - Реверсивный автоподатчик макс. 80 ориг./мин.
Скорость сканирования - Однопроходный автоподатчик макс. 110 (односторонних)/180 (двусторонних) страниц в минуту
Разрешение - Макс. 600 dpi
Формат оригинала A3, А4, A5, B4, B5
Драйверы в комплекте Сетевой TWAIN
Сканирование с отправкой Электронная почта, папка
ФАКС
Линия связи PSTN, PBX
Совместимость ITU-T (CCITT) G3
Разрешение - Станд. 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi
Разрешение - Опция 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi
Скорость передачи - G3 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR)
Скорость модема - Макс. 33,6 кбит/с
Память - Макс. 60 MБ
РАБОТА С БУМАГОЙ
Форматы бумаги - Стандартный лоток A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Запас бумаги - Станд. 1 200 листов
Запас бумаги - Макс. 4 700 листов
Емкость выходного лотка - Макс. 3 625 листов
Плотность бумаги 52 - 300 г/м², - g/m²