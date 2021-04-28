Характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Время прогрева 20 сек. Время выхода первой страницы 4 сек. Скорость печати 40 стр./мин. Память 2 ГБ Жесткий диск 320 ГБ Источник питания 220 - 240 В, 50/60 Гц КОПИР Процесс копирования Лазерная электрографическая печать Множественное копирование До 999 копий Разрешение 600 dpi Масштабирование От 25% до 400% с шагом 1% ПРИНТЕР Язык принтера - Станд. PCL5e, PCL6, PostScript 3 (эмуляция), Прямая печать PDF-файлов (эмуляция) Язык принтера - Доп. Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, PDF, Модуль IPDS, Прямая печать PDF-файлов с Adobe® Разрешение печати - Макс. 1200 x 1200 dpi Интерфейс - Станд. Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Интерфейс - Доп. WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса, Параллельный порт IEEE 1284/ECP двунаправленный, USB 2.0 Сетевой протокол - TCP/IP IP v4, IP v6 OC Windows® Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 OC Mac OS Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия OC UNIX - UNIX Sun® Solaris 2.9, 2.10 OC UNIX - HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3 OC UNIX - SCO OpenServer 5.0.6, 5.0.7, 6.0 OC UNIX - RedHat® Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x OC UNIX - IBM® AIX 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1 Среды SAP® R/3® SAP® R/3® Другие поддерживаемые среды NDPS Gateway, AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries СКАНЕР Скорость сканирования - Реверсивный автоподатчик макс. 80 ориг./мин. Скорость сканирования - Однопроходный автоподатчик макс. 110 (односторонних)/180 (двусторонних) страниц в минуту Разрешение - Макс. 600 dpi Формат оригинала A3, А4, A5, B4, B5 Драйверы в комплекте Сетевой TWAIN Сканирование с отправкой Электронная почта, папка ФАКС Линия связи PSTN, PBX Совместимость ITU-T (CCITT) G3 Разрешение - Станд. 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi Разрешение - Опция 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi Скорость передачи - G3 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) Скорость модема - Макс. 33,6 кбит/с Память - Макс. 60 MБ РАБОТА С БУМАГОЙ Форматы бумаги - Стандартный лоток A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Запас бумаги - Станд. 1 200 листов Запас бумаги - Макс. 4 700 листов Емкость выходного лотка - Макс. 3 625 листов Плотность бумаги 52 - 300 г/м², - g/m²