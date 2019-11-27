Запасная часть для оргтехники Блок переноса изображения Konica Minolta A797R70011 для bizhub C227 250000 страниц А4

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Блок переноса изображения Konica Minolta A797R70011 для bizhub C227 250000 страниц А4- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства