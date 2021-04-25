Регионы поставки
Оренбургская область, Свердловская область, Челябинская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пермский край, Ленинградская область, Саратовская область, Омская область, Костромская область, Томская область, Кировская область, Новгородская область, Липецкая область, Московская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Красноярский край, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Алтайский край, Республика Алтай, Забайкальский край, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калужская область, Курганская область, Курская область, Магаданская область, Мурманская область, Нижегородская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ульяновская область, Ярославская область