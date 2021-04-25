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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями / Вкладыш коренной верхний Cummins ISD, ISBe, EQB 3978818C
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Вкладыш коренной верхний Cummins ISD, ISBe, EQB 3978818C

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вкладыш коренной верхний Cummins ISD, ISBe, EQB 3978818C- Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
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    Вкладыш коренной верхний Cummins ISD, ISBe, EQB 3978818C

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    Цена
    от 86,04
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    • ООО "МЕГААВТО"
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      Цена без НДС, руб.
      177,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      213
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      213c НДС
    • ООО "СМ-АГРО"
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      Цена без НДС, руб.
      127
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      152,4
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      152,4c НДС
    • ООО "ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ"
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      Цена без НДС, руб.
      125
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      150c НДС
    • ООО "АВТОТРЕЙД"
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      125
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      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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    • ООО "АВТОДЕТАЛЬСЕРВИС"
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      Цена без НДС, руб.
      120
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      144
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      144c НДС
    • ООО ТД "АЛЬЯНС АВТО"
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      110
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      Цена с НДС, руб.
      132
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
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      Регионы поставки
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      126
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      0
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      103
      Ставка НДС, %
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      123,6
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      123,6c НДС
    • ООО "УКДС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      98,5
      Ставка НДС, %
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      118,2
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      Минимальная партия
      1
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      118,2c НДС
    • ООО "ТД РИАТ-ЗАПЧАСТЬ"
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      Цена без НДС, руб.
      83,35
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      100,02
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      0
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      100,02c НДС
    • ООО "УКДС ГРУПП"
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      71,7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      86,04
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
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      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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    • ООО "ПРОМИНТЕЛ"
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      Цена с НДС, руб.
      86,04
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      Подробнее
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      12000
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      Минимальная партия
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