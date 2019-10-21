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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах / Изделие Подставка DWCP7700 для тарелки хромированная 3 ноги 3.9КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Изделие Подставка DWCP7700 для тарелки хромированная 3 ноги 3.9КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Изделие Подставка DWCP7700 для тарелки хромированная 3 ноги 3.9КГ- Услуги по розничной торговле мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
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    Изделие Подставка DWCP7700 для тарелки хромированная 3 ноги 3.9КГ

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    Поставщики
    • ИП Закарлюкина В. П.
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      Спецификация
      Торговля розничная музыкальными инструментами и нотными изданиями в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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