Картридж к фильтру для воды ионообменный Спектр ОСМОС 3ШТ для устройста водоподготовки ТУ 28.29.12-25544578-2016

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды ионообменный Спектр ОСМОС 3ШТ для устройста водоподготовки ТУ 28.29.12-25544578-2016- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод