Фильтр для воды сменный механический Спектр ОСМОС для системы водоподготовки

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды сменный механический Спектр ОСМОС для системы водоподготовки- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод