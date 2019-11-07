Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Блоки, части и принадлежности вычислительных машин / Лента печатающая полноцветная картридж Fargo Electronics HDP Color Ribbon 84051 500 для HDP 5000
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лента печатающая полноцветная картридж Fargo Electronics HDP Color Ribbon 84051 500 для HDP 5000

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента печатающая полноцветная картридж Fargo Electronics HDP Color Ribbon 84051 500 для HDP 5000- Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    2
    Лента печатающая полноцветная картридж Fargo Electronics HDP Color Ribbon 84051 500 для HDP 5000

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ФР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ХОЛМИКС-ТРЕЙДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЭС ПЭ ХА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Держатель Konica Minolta A121PP0500 для Konica Minolta Bizhub C35
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 3889,2
    В корзину
    Блок проявки оригинальный Ricoh D1773028 для MP C2003/C2503/C2011SP желтый
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 12183
    В корзину
    Блок оптический фотобарабана Konica Minolta A0310GH
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 14990
    В корзину
    Блок формирования изображения HP 920XL для Officejet 6000/6500 CD972AE голубой
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    Не указана
    В корзину
    Вал нижний выходной ADF HP RB2-7884-000CN для LJ 9000/9050, CLJ 9500
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    Не указана
    В корзину
    Ролик заряда Static Control для HP LJ P1005/P1006 H1505PCR-OS2
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 145
    В корзину
    Ролик заряда Static Control HP12PCR-OS HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 150
    В корзину
    Формирователь изображения для OCE ColorWave 5х0/6x0/7x0 Oce 1060126850/1070052643
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 216000
    В корзину
    Реверсивный автоподатчик оригиналов DP-7120 для TASKalfa 2553ci/3212i/3253ci/4012i/4053ci/5053ci/6053ci 1203RJ5NL0
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 52238,4
    В корзину
    Вал прессующий 2934722 для фальцовщика OCE PW550
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 21893
    В корзину
    Вал в сборе 1060042091 для фальцовщика OCE PW550
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 31457
    В корзину
    Вал нагревательный Xerox для Xerox 6279 059K53940
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 47144
    В корзину
    Позвонить