Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 4х16ММ2 мн 0.66КВ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 4х16ММ2 мн 0.66КВ- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ