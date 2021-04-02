Кабель силовой с алюминиевой жилой ПВХ АВВГнг(А)-LS 4х95ММ2 мн

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой ПВХ АВВГнг(А)-LS 4х95ММ2 мн- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ