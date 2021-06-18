Характеристики

Кабель огнестойкий с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дополнительным барьером в виде огнестойкой ленты, с общим экраном из алюмолавсановой ленты, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Пары с однопроволочными медными жилами D= 0,98мм.