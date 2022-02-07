Шкаф металлический для спецодежды Мастер 800х770х2020ММ серый RAL 7001, темно-голубой RAL 5017 сталь 2-дверный на ножках, с подставкой с сидением из ламинированной плиты ТО 5629-001-25246653-2015 ЗАО "ИНПРО" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для спецодежды Мастер 800х770х2020ММ серый RAL 7001, темно-голубой RAL 5017 сталь 2-дверный на ножках, с подставкой с сидением из ламинированной плиты ТО 5629-001-25246653-2015 ЗАО "ИНПРО" Россия- Шкафы металлические прочие