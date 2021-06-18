Светильник лампа на деревянной штанге Weekend Allgreen 75.000.06.0 60ВТ на шесть плафонов

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник лампа на деревянной штанге Weekend Allgreen 75.000.06.0 60ВТ на шесть плафонов- Светильники и осветительные устройства