Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / Услуги по установке сплит-систем (межблочная трасса до 3 метров)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Услуги по установке сплит-систем (межблочная трасса до 3 метров)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуги по установке сплит-систем (межблочная трасса до 3 метров)- Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    4
    Услуги по установке сплит-систем (межблочная трасса до 3 метров)

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "АС-ИНЖИНИРИНГ ОРЕНБУРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Монтаж кондиционера 09
    Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
    Не указана
    В корзину
    Выполнение сантехнических работ
    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
    Не указана
    В корзину
    Укладка трубопроводов водопроводных цена из расчёта сметы
    Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем
    Не указана
    В корзину
    Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения цена из расчёта сметы
    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
    Не указана
    В корзину
    Промывка и опрессовка внутренней системы отопления теплотрассы, ГВС, бойлера и вентиляции
    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
    от 24000
    В корзину
    Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей цена из расчёта сметы
    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
    Не указана
    В корзину
    Монтаж кондиционеров : монтаж бытовой сплит-системы в помещении до 20М2, прокладка трассы, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы
    Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
    от 29500
    В корзину
    Установка отопительно-вентиляционная АО 2-6,3 на базе КСК калорифера 0,55кВт 1500об/мин
    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    от 26400
    В корзину
    Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
    от 5000
    В корзину
    Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия цена из расчёта сметы
    Работы по монтажу канализационных систем
    Не указана
    В корзину
    Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов Оказание услуг по обслуживанию системы газового пожаротушения для нужд УМТСиК ООО "Газпром Трансгаз Ухта" в 2018 году
    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
    от 272882,08
    В корзину
    Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети цена из расчёта сметы
    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
    Не указана
    В корзину
    Позвонить