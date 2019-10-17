Монтаж кондиционера 09 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах Не указана В корзину

Выполнение сантехнических работ Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Укладка трубопроводов водопроводных цена из расчёта сметы Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем Не указана В корзину

Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Промывка и опрессовка внутренней системы отопления теплотрассы, ГВС, бойлера и вентиляции Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки от 24000 ₽ В корзину

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж кондиционеров : монтаж бытовой сплит-системы в помещении до 20М2, прокладка трассы, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 29500 ₽ В корзину

Установка отопительно-вентиляционная АО 2-6,3 на базе КСК калорифера 0,55кВт 1500об/мин Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха от 26400 ₽ В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем от 5000 ₽ В корзину

Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия цена из расчёта сметы Работы по монтажу канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов Оказание услуг по обслуживанию системы газового пожаротушения для нужд УМТСиК ООО "Газпром Трансгаз Ухта" в 2018 году Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем от 272882,08 ₽ В корзину