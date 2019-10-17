Монтаж кондиционера 09
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Выполнение сантехнических работ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Укладка трубопроводов водопроводных цена из расчёта сметы
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем
Не указана
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Промывка и опрессовка внутренней системы отопления теплотрассы, ГВС, бойлера и вентиляции
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
от 24000₽
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж кондиционеров : монтаж бытовой сплит-системы в помещении до 20М2, прокладка трассы, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 29500₽
Установка отопительно-вентиляционная АО 2-6,3 на базе КСК калорифера 0,55кВт 1500об/мин
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
от 26400₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
от 5000₽
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия цена из расчёта сметы
Работы по монтажу канализационных систем
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов Оказание услуг по обслуживанию системы газового пожаротушения для нужд УМТСиК ООО "Газпром Трансгаз Ухта" в 2018 году
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
от 272882,08₽
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана