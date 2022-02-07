Характеристики

Высота, мм: 1860 Ширина, мм: 850 Глубина, мм: 400 Цвет: Серый Вес, кг: 41 Шкаф для офиса ПРАКТИК СВ-12 предназначен для надежного хранения большого объема документов. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014. Особенности: • 5 уровней хранения (4 полки в комплекте); • вместимость не менее 48 папок; • максимальная нагрузка на полку - 60 кг; • комплектуются ключевыми замками с ручками; • ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа; • поставляется в разобранном виде. Цвет: Серый полуматовый.