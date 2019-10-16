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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи / Опора строительная регулируемая Радиан 1200ММ для вышки ООО Ринстрой
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Опора строительная регулируемая Радиан 1200ММ для вышки ООО Ринстрой

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опора строительная регулируемая Радиан 1200ММ для вышки ООО Ринстрой- Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
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    Опора строительная регулируемая Радиан 1200ММ для вышки ООО Ринстрой

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      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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