Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 21-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 1050 ₽ В корзину

Опора строительная Стойка домкрат MR B 370 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи от 1260 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б26(2ПБ-26-4п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 927 ₽ В корзину

Монтаж ограждающих конструкций стен ремонт и монтаж спирального барьера безопасности и ограждений из колючей проволоки Работы по монтажу навесных стеновых панелей от 332 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 21(5ПБ-21-27-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 2180 ₽ В корзину

Стойка телескопическая домкрат СТД -3.1 (1.7) 1700-3100ММ сталь 2400/2000КГ Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи от 2400 ₽ В корзину

Опора строительная Пи-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 27-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 1399 ₽ В корзину

Опора строительная Эль-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину

Система контроля доступа Турникет TTR-04CW трипод Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 70000 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б19(2ПБ-19-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 625 ₽ В корзину