Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 21-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 1050₽
Опора строительная Стойка домкрат MR B 370
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
от 1260₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б26(2ПБ-26-4п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 927₽
Монтаж ограждающих конструкций стен ремонт и монтаж спирального барьера безопасности и ограждений из колючей проволоки
Работы по монтажу навесных стеновых панелей
от 332₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 21(5ПБ-21-27-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 2180₽
Стойка телескопическая домкрат СТД -3.1 (1.7) 1700-3100ММ сталь 2400/2000КГ
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
от 2400₽
Опора строительная Пи-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
Не указана
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 27-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 1399₽
Опора строительная Эль-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
Не указана
Система контроля доступа Турникет TTR-04CW трипод
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 70000₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б19(2ПБ-19-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 625₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 18-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 950₽