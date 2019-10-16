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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью / Секция стола двухтумбового правая 500х900х760ММ массив "Ясень", МДФ, шпон палисандр ООО "Регион Плюс"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Секция стола двухтумбового правая 500х900х760ММ массив "Ясень", МДФ, шпон палисандр ООО "Регион Плюс"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Секция стола двухтумбового правая 500х900х760ММ массив "Ясень", МДФ, шпон палисандр ООО "Регион Плюс"- Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
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    Секция стола двухтумбового правая 500х900х760ММ массив "Ясень", МДФ, шпон палисандр ООО "Регион Плюс"

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