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    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внутренние / Оперативная память Kingston ValueRAM KVR16N11/8 DDR3 DIMM 240PIN 1600МГЦ 12800МБИТ/С 8ГБАЙТ 8ГБАЙТ 1ШТ CL11
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оперативная память Kingston ValueRAM KVR16N11/8 DDR3 DIMM 240PIN 1600МГЦ 12800МБИТ/С 8ГБАЙТ 8ГБАЙТ 1ШТ CL11

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оперативная память Kingston ValueRAM KVR16N11/8 DDR3 DIMM 240PIN 1600МГЦ 12800МБИТ/С 8ГБАЙТ 8ГБАЙТ 1ШТ CL11- Устройства запоминающие внутренние
    13
    Оперативная память Kingston ValueRAM KVR16N11/8 DDR3 DIMM 240PIN 1600МГЦ 12800МБИТ/С 8ГБАЙТ 8ГБАЙТ 1ШТ CL11

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    Цена
    от 1640
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    Поставщики
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4550
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5460
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      5460c НДС
    • ООО "АЙТИ ПРОЕКТ"
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      Цена без НДС, руб.
      4576,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      5400c НДС
    • ООО "ДЖОЙН ИТ"
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      Цена без НДС, руб.
      4433,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5232
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      5232c НДС
    • ООО "КВЕРТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4242,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5006
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      5006c НДС
    • ООО "КВАРТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3868,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4565
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4565c НДС
    • ООО "Икс-ком"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3814,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4501
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      DDR3 8GB Kingston KVR16N11/8 PC3-12800 1600MHz CL11 DR 1.5V RTL
      Минимальная партия
      1000
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      4501c НДС
    • ООО "Промсоюз-Инвест"
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      Цена без НДС, руб.
      3771,18
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4450
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Республика Татарстан (Татарстан), Краснодарский край, Сахалинская область, Московская область, Волгоградская область
      Подробнее
      4450c НДС
    • ООО "БРИГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3388,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3999
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3999c НДС
    • ООО "ПЕРВЫЙ ИНТЕГРАТОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3268,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3857
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      3857c НДС
    • ООО "ПРАЙМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3098,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3718
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3718c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      3130,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3694
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      30000
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      Тюменская область
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3676
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      0
      Регионы поставки
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      3676c НДС
    • ООО "ЛЮКСИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3492
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3492
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3492c НДС
    • ООО "ФР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2681,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3218
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      3218c НДС
    • ООО "ГИПЕРТРЕЙД"
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      2567,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3081
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    • ООО "ТСВ"
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      2373
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2847,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      2847,6c НДС
    • ООО "ТРАНСЛИНК ЛТД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2373
      Ставка НДС, %
      20.0
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      2847,6
      Спецификация
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      20.0
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      2800
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    • ООО "КОМПАНИЯ АЛЬТА ПЛЮС"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2750
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    • ООО "ТИГРИС"
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      2688
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    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      2124
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      20.0
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      2548,8
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      Минимальная партия
      1000
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    • ООО "НСГП"
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    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
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      Цена без НДС, руб.
      1366,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1640
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    • ООО РЦП НАТЕКС-ВОЛГА
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      20.0
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      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
      0
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    • ООО "КД "ЛОТУС"
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      Не указана
    • ООО "АМИРКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Модуль памяти 8Gb DIMM DDR3 Kingston
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      0
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    • ООО "ОФТ КОМПЬЮТЕРС"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Производитель Kingston Серия ValueRAM Тип оборудования Модуль памяти DDR3 Объем модуля памяти 8 Гбнайти Количество модулей в комплекте 1 Частота функционирования до 1600 МГц Стандарт памяти PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) Пропускная способность памяти 12800 Мб/сек Латентность CL11 VLP (very low profile) Да Двухсторонний модуль памяти Да Описание Kingston DDR-III 8GB (PC3-12800) 1600MHz CL11 Тайминги 11-11-11 Напряжение питания 1.5 В (DDR3)
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      0
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    • ООО "АЛИКАНТ"
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    • ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"
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