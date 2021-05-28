Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оперативная память Kingston ValueRAM KVR16N11/8 DDR3 DIMM 240PIN 1600МГЦ 12800МБИТ/С 8ГБАЙТ 8ГБАЙТ 1ШТ CL11- Устройства запоминающие внутренние
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Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Производитель Kingston
Серия ValueRAM
Тип оборудования Модуль памяти DDR3
Объем модуля памяти 8 Гбнайти
Количество модулей в комплекте 1
Частота функционирования до 1600 МГц
Стандарт памяти PC3-12800 (DDR3 1600 МГц)
Пропускная способность памяти 12800 Мб/сек
Латентность CL11
VLP (very low profile) Да
Двухсторонний модуль памяти Да
Описание Kingston DDR-III 8GB (PC3-12800) 1600MHz CL11
Тайминги 11-11-11
Напряжение питания 1.5 В (DDR3)