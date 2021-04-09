Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4 пары PVC синий Cat 6 бухта 305М Lanmaster LAN-6EFTP-BL

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4 пары PVC синий Cat 6 бухта 305М Lanmaster LAN-6EFTP-BL- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки