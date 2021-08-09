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    Главная / Торговый портал / Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки / Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.5ММ медный PVC Cat 5e ООО "ТПД Паритет"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.5ММ медный PVC Cat 5e ООО "ТПД Паритет"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.5ММ медный PVC Cat 5e ООО "ТПД Паритет"- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
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    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.5ММ медный PVC Cat 5e ООО "ТПД Паритет"

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    Поставщики
    • ООО "АНКОМ-ЭЛ"
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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