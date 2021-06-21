Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод / Картридж к фильтру для воды Барьер 4 Стандарт с активированным кокосовым углем и ионобменной смолой 3ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Картридж к фильтру для воды Барьер 4 Стандарт с активированным кокосовым углем и ионобменной смолой 3ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды Барьер 4 Стандарт с активированным кокосовым углем и ионобменной смолой 3ШТ- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    3
    Картридж к фильтру для воды Барьер 4 Стандарт с активированным кокосовым углем и ионобменной смолой 3ШТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 552
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПАССИМ+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      824,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      989
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Торговая марка: Барьер Подробные характеристики Для фильтра: Барьер Страна происхождения: Россия Тип картриджа для воды: с активированным кокосовым углем и ионобменной смолой Гарантийный срок: 36 мес Схема вложения: 12 Ценовая категория: стандарт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      989c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      823,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      988
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      80
      Регионы поставки
      Подробнее
      988c НДС
    • ООО ТК "Канц-Мастер"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      707
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      848,4
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      848,4c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      698,7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      838,44
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Торговая марка: Барьер Подробные характеристики Для фильтра: Барьер Страна происхождения: Россия Тип картриджа для воды: с активированным кокосовым углем и ионобменной смолой Гарантийный срок: 36 мес Схема вложения: 12 Ценовая категория: стандарт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      838,44c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      460
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      552
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      552c НДС

    Похожие товары

    Картридж к фильтру для воды комплект Гейзер для Гейзер Престиж М 50088 катридж механической очистки PP5-10SL, 2 угольных катриджа CDC10-10SL, обратноосмотическая мембрана, минерализатор B(RO), угольный постфильтр 10SL ТУ 3697-023-48981941-2014
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 4500
    В корзину
    Картридж к фильтру для воды комплект Гейзер №6 +4...+40ГРАД ЦЕЛЬС катридж PP 5-10SL, 2 катриджа CBC 1-10SL 10SL ТУ 3697-023-48981941-2014
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 1620
    В корзину
    Картридж к фильтру для воды с мембранным элементом ROC для установки Аквалаб УВОИ-МФ-1812
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 10300
    В корзину
    Уплотнение P01/P016-NBRB-FLAT 3226309646
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 1320
    В корзину
    Сальник механический 16ММ СЗЧ ремонтного набора опреснителя Alfa Laval JWP-16-C50 9841023008
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 5040
    В корзину
    Сальник механический 35ММ СЗЧ ремонтного набора опреснителя Alfa Laval JWP-16-C50 9841072411
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 11400
    В корзину
    Уплотнение передней крышки JWP-16 СЗЧ ремонтного набора опреснителя Alfa Laval JWP-16-C50 9845832501
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 7080
    В корзину
    Подшипник СЗЧ ремонтного набора опреснителя Alfa Laval JWP-16-C50 54805114
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 840
    В корзину
    Подшипник СЗЧ ремонтного набора опреснителя Alfa Laval JWP-16-C50 54805104
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 2280
    В корзину
    Картридж к фильтру для воды Джилекс ЭФГ 112/508-10 (20 ББ) 10000Л 20Л/МИН +4...+45ГРАД ЦЕЛЬС 1333 Big Blue 20" ТУ 4859-002-92729186-13
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 600
    В корзину
    Картридж к фильтру для воды сменный Аквафор Трио 1ШТ
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 2500
    В корзину
    Картридж к фильтру для воды Барьер-7 Железо №6
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 300
    В корзину
    Позвонить