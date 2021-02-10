Тройник ТР I 720x10-К60-273x7-К56-5.4-0.75-40 ТУ 1469-042-78795288-2014 изоляция типа Пк-40 ТУ 1469-001-88374889-2012

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тройник ТР I 720x10-К60-273x7-К56-5.4-0.75-40 ТУ 1469-042-78795288-2014 изоляция типа Пк-40 ТУ 1469-001-88374889-2012- Фитинги для труб стальные, кроме литых