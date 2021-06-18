Светильник лампа настольный Geek 4 в 1 Н00000933 с функцией зарядки для гаджетов iPhone, iWatch и Airpods

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник лампа настольный Geek 4 в 1 Н00000933 с функцией зарядки для гаджетов iPhone, iWatch и Airpods- Светильники и осветительные устройства