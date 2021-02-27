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    Главная / Торговый портал / Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом / Кресло Chelsea искусственная кожа 830x940x850ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло Chelsea искусственная кожа 830x940x850ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло Chelsea искусственная кожа 830x940x850ММ- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
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    Кресло Chelsea искусственная кожа 830x940x850ММ

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    Цена
    от 14956,57
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    Поставщики
    • ООО "ДЭФО- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28783,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      34540
      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      34540c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12463,80
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14956,57
      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      14956,57c НДС
      Цена актуальна до

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