Кресло для посетителей Nova steel chrome в PU экокожа серый крестовина хром, подлокотники с обивкой ИП ЗАО "БЕЛС"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для посетителей Nova steel chrome в PU экокожа серый крестовина хром, подлокотники с обивкой ИП ЗАО "БЕЛС"- Мебель для офисов и предприятий торговли