Машина кухонная Овощерезка Abat МКО-50 400В 0.5КВТ 292х485х525ММ 21КГ сталь нержавеющая

Характеристики

Машина овощерезательная МКО-50. Корпус нержавеющая сталь, откидная крышка и толкатели из пищевого алюминия. Два способа загрузки продуктов: первый, для крупных продуктов; второй, для вытянутых овощей и фруктов. Номинальная потребляемая мощность 0,5 кВт. Номинальное напряжение 400 В. Максимальная производительность 250 кг/ч. Диаметр загрузочной горловины 52 мм. Габаритные размеры 485х292х525 мм. Масса 21 кг. Комплектация овощерезательной машины МКО-50: Решетка ножевая для нарезки кубиками 10х10х10 мм (пластик + нерж), Диск для нарезки ломтиками 10 мм (алюминий + нерж), Диск для нарезки ломтиками 2 мм (нерж), Диск для нарезки брусочками 10х10 мм (нерж), Диск шинковочный для нарезки соломкой 4,5х3 мм (алюминий + нерж), Диск для нарезки соломкой 4х2 мм (алюминий + нерж). ТУ 28.93.17-029-01439034-2014