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    Главная / Торговый портал / Машины кухонные универсальные / Машина кухонная Овощерезка Abat МКО-50 400В 0.5КВТ 292х485х525ММ 21КГ сталь нержавеющая
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина кухонная Овощерезка Abat МКО-50 400В 0.5КВТ 292х485х525ММ 21КГ сталь нержавеющая

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина кухонная Овощерезка Abat МКО-50 400В 0.5КВТ 292х485х525ММ 21КГ сталь нержавеющая- Машины кухонные универсальные
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    Машина кухонная Овощерезка Abat МКО-50 400В 0.5КВТ 292х485х525ММ 21КГ сталь нержавеющая

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    Цена
    от 61000
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    Поставщики
    • ООО "ЭСПАСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      94000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      112800
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      112800c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      77575
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      93090
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Машина овощерезательная МКО-50. Корпус нержавеющая сталь, откидная крышка и толкатели из пищевого алюминия. Два способа загрузки продуктов: первый, для крупных продуктов; второй, для вытянутых овощей и фруктов. Номинальная потребляемая мощность 0,5 кВт. Номинальное напряжение 400 В. Максимальная производительность 250 кг/ч. Диаметр загрузочной горловины 52 мм. Габаритные размеры 485х292х525 мм. Масса 21 кг. Комплектация овощерезательной машины МКО-50: Решетка ножевая для нарезки кубиками 10х10х10 мм (пластик + нерж), Диск для нарезки ломтиками 10 мм (алюминий + нерж), Диск для нарезки ломтиками 2 мм (нерж), Диск для нарезки брусочками 10х10 мм (нерж), Диск шинковочный для нарезки соломкой 4,5х3 мм (алюминий + нерж), Диск для нарезки соломкой 4х2 мм (алюминий + нерж). ТУ 28.93.17-029-01439034-2014
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      93090c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      73800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      88560
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      88560c НДС
    • ООО "МИКАЛОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      64800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      77760
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      77760c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      72000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      72000c НДС
    • ООО А-ЛЕКС
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      72000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      72000c НДС
    • ООО "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА-УРАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      61000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      61000c НДС
    • ООО "ТОРГЛИЗИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ПОЛАИР-ТЕХНО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "АВТОТЕХПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "БАРКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
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