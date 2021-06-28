Характеристики

Торговая марка: Polaris Подробные характеристики Тип паровой системы: прямоточный Страна происхождения: Китай Конструкция: ручная Мощность: 3000 вт Ёмкость резервуара для воды: 1.5 литр Давление max: 7 бар Горизонтальное отпаривание: Да Отключение при отсутствии воды: Да Насадки в комплекте: нет Защита от падения капель: Да Индикация готовности к работе: Да Расход пара, г/мин: 120 Готовность: 30 Цвет корпуса: черный/зеленый Вес: 2.88 кг Гарантийный срок: 12 мес