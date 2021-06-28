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    Главная / Торговый портал / Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки / Парогенератор Polaris PSS 7510K В черный/зеленый 3КВТ 1046972
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Парогенератор Polaris PSS 7510K В черный/зеленый 3КВТ 1046972

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Парогенератор Polaris PSS 7510K В черный/зеленый 3КВТ 1046972- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
    5
    Парогенератор Polaris PSS 7510K В черный/зеленый 3КВТ 1046972

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    Цена
    от 10999
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9165,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10999
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Торговая марка: Polaris Подробные характеристики Тип паровой системы: прямоточный Страна происхождения: Китай Конструкция: ручная Мощность: 3000 вт Ёмкость резервуара для воды: 1.5 литр Давление max: 7 бар Горизонтальное отпаривание: Да Отключение при отсутствии воды: Да Насадки в комплекте: нет Защита от падения капель: Да Индикация готовности к работе: Да Расход пара, г/мин: 120 Готовность: 30 Цвет корпуса: черный/зеленый Вес: 2.88 кг Гарантийный срок: 12 мес
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      10999c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "МАРИНТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КЛЕВЕР ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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