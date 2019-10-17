Монитор компьютерный AOC E2280SWN LCD 21.5ДЮЙМ 1920х1080 TN (Twisted Nematic) LED 5ms VGA (D-Sub) 700:1 90°/65° 200кд/м2
Мониторы, подключаемые к компьютеру
от 6604₽
Монитор компьютерный ВМЗ-38 14.96ДЮЙМ 1024x768 XGA АО "Тулаточмаш"
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Не указана
Монитор компьютерный ViewSonic VX2363SMHL-W LCD 23ДЮЙМ 1920х1080 IPS WLED 2ms VGA (D-Sub), HDMI х2 178°/178° 250кд/м2
Мониторы, подключаемые к компьютеру
от 12190₽
Монитор компьютерный ВМЗ-16 6.29ДЮЙМ 1024x768 XGA АО "Тулаточмаш"
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Не указана
Монитор компьютерный ViewSonic 23.6" "VA2445M-LED" black 1920x1080 5ms D-SUB, DVI 10 000 000:1 170°/160° 250кд/м2
Мониторы, подключаемые к компьютеру
от 12800₽
Монитор компьютерный Samsung S22E200BW 22ДЮЙМ 1680x1050 TN (Twisted Nematic) LED 5ms D-Sub, DVI 1000:1 170°/160° 250кд/м2 черный
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Не указана
Монитор компьютерный Samsung S22E390H LCD 21.5ДЮЙМ 1920х1080 PLS LED 4ms D-Sub, HDMI 1000:1 178°/178° 250кд/м2 черный глянцевый
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Не указана
Монитор компьютерный Philips Speakers White 40ДЮЙМ 3840х21600 VA WLED 4ms VGA HDMI1.4 HDMI2.0- MHL 2хDP 4хUSB3.0 50M:1 178°/178° 300кд/м2 белый
Мониторы, подключаемые к компьютеру
от 37796,4₽
Монитор компьютерный Samsung 27" S27E391H LED 27ДЮЙМ 5ms 250кд/м2 DVI, Glossy White
Мониторы, подключаемые к компьютеру
от 18391,48₽
Монитор компьютерный Posiflex LM-3110B 9.7ДЮЙМ 1024x768 20ms VGA (D-Sub) 70°/60°
Мониторы, подключаемые к компьютеру
от 16402₽
Монитор компьютерный ViewSonic VA951S LED 19ДЮЙМ 1280x1024 TN+film 5мс черный
Мониторы, подключаемые к компьютеру
от 12297₽
Монитор компьютерный Samsung S27E390H 27ДЮЙМ 1920х1080 PLS LED 4ms D-Sub HDMI 1000:1 178°/178° 300cd Glossy Black
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Не указана