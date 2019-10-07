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    Главная / Торговый портал / Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов / Конструкция алюминиевая Профиль Alutech С48 RAL 5017 фурнитура Stublina, доводчик TS2000VBC 1272х2137ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Конструкция алюминиевая Профиль Alutech С48 RAL 5017 фурнитура Stublina, доводчик TS2000VBC 1272х2137ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конструкция алюминиевая Профиль Alutech С48 RAL 5017 фурнитура Stublina, доводчик TS2000VBC 1272х2137ММ- Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
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    Конструкция алюминиевая Профиль Alutech С48 RAL 5017 фурнитура Stublina, доводчик TS2000VBC 1272х2137ММ

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    КОМПЛ
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОСЕРВИС+"
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      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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