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    Главная / Торговый портал / Порошки кобальтовые / Порошок кобальтовый ПК-1У ГОСТ 9721-79
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Порошок кобальтовый ПК-1У ГОСТ 9721-79

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Порошок кобальтовый ПК-1У ГОСТ 9721-79- Порошки кобальтовые
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    Порошок кобальтовый ПК-1У ГОСТ 9721-79

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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    • ООО НПП "ХИММЕТПРОДУКТ"
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      Спецификация
      Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СТАНДАРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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