Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Лайма 400МЛ пластик ABS
Изделия из хрома
от 464₽
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 проволока 0.4-1.1ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО 530х12ММ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"
Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые
Не указана
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 50-0.5 трубчатый < 1.9ММ 8.9КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Tork Elevation 1000МЛ белый пластик 112х114х291ММ 560000
Изделия из хрома
от 17700₽
Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Potato настенный 800МЛ хром 09536
Изделия из хрома
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с канифолью REXANT 09-3363 проволока 1ММ 0.5КГ Sn60/Pb40/Flux 2.2%
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 411,6₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Пруток наплавочный Стеллит Пр-ВЗК 3ММ ГОСТ 21449-75
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 7200₽
Отливка титановая фасонная GR7670.16.К3.001АГГ сплав С-2 ASTM В367-13 АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького"
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 1ММ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 1812₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 8ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 774₽