Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Лайма 400МЛ пластик ABS Изделия из хрома от 464 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 проволока 0.4-1.1ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО 530х12ММ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод" Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 50-0.5 трубчатый < 1.9ММ 8.9КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Tork Elevation 1000МЛ белый пластик 112х114х291ММ 560000 Изделия из хрома от 17700 ₽ В корзину

Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Potato настенный 800МЛ хром 09536 Изделия из хрома Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью REXANT 09-3363 проволока 1ММ 0.5КГ Sn60/Pb40/Flux 2.2% Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 411,6 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Пруток наплавочный Стеллит Пр-ВЗК 3ММ ГОСТ 21449-75 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 7200 ₽ В корзину

Отливка титановая фасонная GR7670.16.К3.001АГГ сплав С-2 ASTM В367-13 АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 1ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1812 ₽ В корзину