Термошкаф двухстенный РизурБокс-М-РК 1400х700х600ММ оцинкованная сталь ТУ 3442-001-12189681-2014

Шкаф металлический бухгалтерский КД-111 478х450х350ММ серый 1-дверный
Шкафы металлические прочие
от 4030,88₽
Шкаф металлический архивный ШМА-0,5(650)Р 650х400х500ММ 15КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный ШМА-0,5(800)Р 890х800х500ММ 27КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный ШМА-0,5(1000)Р 890х1000х500ММ 43КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный разборный 1860х850х500ММ светло-серый RAL7035 2 секции
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный Пакс Металл 850х400х1850ММ серый сталь
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный Практик АМ-1845/4 1830x472x458ММ серый полуматовый RAL 7038 29КГ 4-дверный 4 полки
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный КД-155Б-А 790х800х380ММ 1 полка
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный АМТ-1891 915х458х1830ММ серый 2-дверный двери раздвижные (купе)
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный А-8 1850х800х500ММ светло-серый RAL7035 40КГ 2-дверный ГОСТ 16371-2014 ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный 1820х800х400ММ светло-серый RAL7035 2-дверный двери распашные ригельная система запирания дверей с металлическим замком, комплект металлических полок 4ШТ
Шкафы металлические прочие
от 12974,1₽
Шкаф лабораторный вытяжной ШВДГн-311 1504х770х2100/2270ММ серебристо-серый RAL 7001/светло-серый RAL 7035
Шкафы металлические прочие
от 324846₽