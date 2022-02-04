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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Термошкаф двухстенный РизурБокс-М-РК 1400х700х600ММ оцинкованная сталь ТУ 3442-001-12189681-2014
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Термошкаф двухстенный РизурБокс-М-РК 1400х700х600ММ оцинкованная сталь ТУ 3442-001-12189681-2014

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Термошкаф двухстенный РизурБокс-М-РК 1400х700х600ММ оцинкованная сталь ТУ 3442-001-12189681-2014- Шкафы металлические прочие
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    Термошкаф двухстенный РизурБокс-М-РК 1400х700х600ММ оцинкованная сталь ТУ 3442-001-12189681-2014

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    • ООО "ОРИОН ПЛЮС"
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      Спецификация
      Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний
      Характеристики
      Минимальная партия
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