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    Главная / Торговый портал / Обувь валяная / Валенки обрезиненные серые
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Валенки обрезиненные серые

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Валенки обрезиненные серые- Обувь валяная
    4
    Валенки обрезиненные серые

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    Цена
    от 1125,6
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      938
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1125,6
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Валенки обрезиненные. 100% натур.овечья шерсть, цв.серый
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1125,6c НДС

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