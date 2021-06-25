Весы лабораторные Госметр ВПВ-22 22000Г 0.1Г 350х320ММ внешняя класс II высокий
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Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки