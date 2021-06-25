Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Весы предназначены для взвешивания тяжелых и массивных грузов в подвешенном состоянии, в том числе при низких температурах. Для удобства закрепления груза крюк весов вращается в вертикальной плоскости. Результаты взвешивания отображаются на корпусе весов. Пульт дистанционного управления с радиоканалом с дальностью работы до 30м. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 120 часов. Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм 275х200х560
Степень защиты весов IP64
Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +40
Масса весов, кг 12,6
Работа весов от аккумулятора, ч до 120
Вращение крюка вокруг вертикальной оси да
Светодиодный индикатор на корпусе весов, шт. 1
Дальность действия ПДУ, м 30