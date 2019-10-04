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    Главная / Торговый портал / Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов / Услуги по замене дверей установка металлических дверей
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    Услуги по замене дверей установка металлических дверей

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуги по замене дверей установка металлических дверей- Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
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    Услуги по замене дверей установка металлических дверей

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    Поставщики
    • ООО "АРМ-СТРОЙ"
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      Спецификация
      Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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