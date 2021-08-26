Устройство полов демонтаж бетона, засыпка ПГСом, стяжка, укладка труб для тёплых полов,стяжка цементно-песчаным раствором
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство полов демонтаж бетона, засыпка ПГСом, стяжка, укладка труб для тёплых полов,стяжка цементно-песчаным раствором- Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
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