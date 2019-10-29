Фотобарабан Xerox Drum Unit 108R00647 Cyan для Phaser 7400

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Xerox Drum Unit 108R00647 Cyan для Phaser 7400- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства