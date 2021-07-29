Шкаф для книг библиотека двухрядная 4000х800х2700ММ светло-серый U708 ST15 ЛДСП 25ММ 2-дверный двери раздвижные (купе) с двумя неподвижными и с двумя подвижными модулями-стеллажами

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для книг библиотека двухрядная 4000х800х2700ММ светло-серый U708 ST15 ЛДСП 25ММ 2-дверный двери раздвижные (купе) с двумя неподвижными и с двумя подвижными модулями-стеллажами- Шкафы офисные деревянные