Бумага мешочная полурастяжимая SKS-70 АО "Сегежский ЦБК" Россия
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
Не указана
Бумага упаковочная Koopman International Крафтовый Шарм 70х200СМ в ассортименте
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
от 234₽
Бумага упаковочная крафт Коммунар 840х1500ММ 78Г/М2 бежевый ТУ 5435-002-00279054-2005
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
от 2095,2₽
Бумага мешочная полурастяжимая SKS-90 АО "Сегежский ЦБК" Россия
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
Не указана
Бумага упаковочная Марка В 60х42СМ серая, для пищевых продуктов ТД Циркон Россия
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
от 100₽
Бумага мешочная СтериТ УММ-70 1000х1060ММ 120ШТ ООО НПФ Винар
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
от 2900₽
Бумага упаковочная крафт Идеал в рулоне 0.7х10М 78Г/М2 коричневый с черным рисунком
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
от 1340₽
Бумага упаковочная Крафт
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
от 200₽
Бумага упаковочная крафт Коммунар в рулоне 102СМ 78Г/М2
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
от 102₽
Бумага мешочная Sack kraft paper 78Г/М2 1000ММ 500КГ/РУЛ
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
Не указана
Бумага упаковочная пленка Pioneer Металлик 70х200СМ в ассортименте Китай
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
от 106,8₽
Бумага упаковочная Лилия Холдинг БК420/20 420ММх20М 78Г/М2
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
от 170₽