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    Главная / Торговый портал / Блоки, части и принадлежности вычислительных машин / Ролик заряда для HP LaserJet 5000, 5200, M5025, 8100, 9000, M712 (C4129X, Q7516A, Q7570A, C4182X, C8543X, CF214A) PCR
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ролик заряда для HP LaserJet 5000, 5200, M5025, 8100, 9000, M712 (C4129X, Q7516A, Q7570A, C4182X, C8543X, CF214A) PCR

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ролик заряда для HP LaserJet 5000, 5200, M5025, 8100, 9000, M712 (C4129X, Q7516A, Q7570A, C4182X, C8543X, CF214A) PCR- Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
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    Ролик заряда для HP LaserJet 5000, 5200, M5025, 8100, 9000, M712 (C4129X, Q7516A, Q7570A, C4182X, C8543X, CF214A) PCR

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 250
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    Поставщики
    • ООО "ТНТ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      558
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      669,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Ролик заряда HP LaserJet 5000, 5200, M5025, 8100, 9000, M712 (C4129X, Q7516A, Q7570A, C4182X, C8543X, CF214A) PCR
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      669,6c НДС
    • ООО "САН СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      540
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      30
      Регионы поставки
      Подробнее
      540c НДС
    • ООО "ПРАЙМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      408
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      489,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      489,6c НДС
    • ООО " ТЕТРАБУМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      460
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      460
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Ролик заряда HP LaserJet 5000, 5200, M5025, 8100, 9000, M712 (C4129X, Q7516A, Q7570A, C4182X, C8543X, CF214A) PCR
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      460c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      380
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      456
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      456c НДС
    • ООО "ТЕХНОПРОМСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      380
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      456
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      456c НДС
    • ООО "ТЕХНО-ПРОГРЕСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      20000
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АЛЬТЕРНАТИВА-ЛАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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