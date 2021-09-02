Футляр изолированный сталь 89ММ с термоусаживаемыми трубками с 2-х сторон

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Футляр изолированный сталь 89ММ с термоусаживаемыми трубками с 2-х сторон- Фитинги для труб стальные, кроме литых