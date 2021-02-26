Характеристики

110071 Формат — А4. Класс — C (С+). Белизна по CIE — 146 %. Плотность — 80 г/м2. Количество листов в пачке — 500. Отбелка целлюлозы без хлора (ECF) — да. Устойчива к старению (LDK 24-85 по DIN 6738) — да. Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel — да. Количество пачек на палете — 240. Производитель — Россия Вес с упаковкой — 2,6 кг