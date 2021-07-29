Шкаф для документов полуоткрытый Система-М ПК-ССМ-СЖ217Х71Д2-В1-35 712х374х2171ММ орех миланский светлый ЛДСП 16ММ/26ММ 2-дверный высокий
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов полуоткрытый Система-М ПК-ССМ-СЖ217Х71Д2-В1-35 712х374х2171ММ орех миланский светлый ЛДСП 16ММ/26ММ 2-дверный высокий- Шкафы офисные деревянные
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