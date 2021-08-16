Узел термозакрепления Kyocera Mita FK-171

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Узел термозакрепления Kyocera Mita FK-171- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства