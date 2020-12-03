Датчик Xerox 815K02550

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Датчик Xerox 815K02550- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства