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    Главная / Торговый портал / Мониторы, подключаемые к компьютеру / Монитор компьютерный Samsung S24D300H 24ДЮЙМ 1920х1080 TN+film LED 2ms DVI, HDMI, D-SUB 1000:1 170°/160° 250кд/м2 черный LS24D300HSI/RU
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монитор компьютерный Samsung S24D300H 24ДЮЙМ 1920х1080 TN+film LED 2ms DVI, HDMI, D-SUB 1000:1 170°/160° 250кд/м2 черный LS24D300HSI/RU

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монитор компьютерный Samsung S24D300H 24ДЮЙМ 1920х1080 TN+film LED 2ms DVI, HDMI, D-SUB 1000:1 170°/160° 250кд/м2 черный LS24D300HSI/RU- Мониторы, подключаемые к компьютеру
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    Монитор компьютерный Samsung S24D300H 24ДЮЙМ 1920х1080 TN+film LED 2ms DVI, HDMI, D-SUB 1000:1 170°/160° 250кд/м2 черный LS24D300HSI/RU

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    Цена
    от 7670
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОМАКС-КРАСНОЯРСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13306,40
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15967,68
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15967,68c НДС
    • ООО "АЙТИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11379
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13654,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13654,8c НДС
    • ООО "КУЗБАССОПТТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11379
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13654,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13654,8c НДС
    • ООО "ДИКО ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9620
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11544
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Samsung 24" S24D300H TN LED 16:9 1920x1080 2ms 250cd 1000:1 170/160 D-Sub HDMI External Power Supply Glossy Black
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      11544c НДС
    • ООО "ПИМНАРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9533
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11439,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
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      11439,6c НДС
    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9360
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9360c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС
    • ООО "КОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7490
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8988
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8988c НДС
    • ООО "ЭДЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7224,84
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8669,81
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8669,81c НДС
    • ООО "ТОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7224,84
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8669,81
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8669,81c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКТ-ПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      8000c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ДЖЕТ"
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      Цена без НДС, руб.
      6666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      8000c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7800
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      7800c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7800
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      7800c НДС
    • ООО "ФАЙБЕР-ТЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      6391,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7670
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
      1000
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    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
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      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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    • ООО "АМИРКОМ"
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      0
      Ставка НДС, %
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    • ООО "ОСА"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
      1000
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    • ООО "ОФИС-КОНТАКТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      S24D300H
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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    • ООО "ОПС"
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
      1000
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    • ООО "ИНВЕСТ ЭЛЕКТРО"
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    • АО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД"
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    • ИП Баранов П.В.
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    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
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    • ООО "АТРИУМ М"
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    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
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    • ООО "ПОЛИНОМ"
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    • ООО "Концепт"
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    • ООО "КОМОКС"
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    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
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    • ООО "Трикон Системс"
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    • ООО "Нью Лайн Компани"
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    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
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    • ООО "КОМПАНИЯ ПОЛИГРАФФЪ"
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    • ООО "ДЕПО Электроникс"
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    • ООО "НПО ВС"
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    • ООО "ИНТАНТ"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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    • ООО "ДЖОЙН ИТ"
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    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЕПО"
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    • ООО "ТАНДЕМ"
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    • ООО "ВИЗИТ ПК"
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    • ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
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    • ООО "КВЕРТИ"
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      Спецификация
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    • ООО "АЛЬФА"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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    • ООО "ЦКТ "ВЕКУС"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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    • ООО "РЕСПЕКТ"
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      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
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