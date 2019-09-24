Характеристики

Боты диэлектрические 4101-ФТ Диэлектрические боты предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1 кВт. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре от -30 до+50°С. Высота бот: не менее 160 мм. Верх обуви: резина Тип подошвы: однослойная Подошва: резина Метод крепления: формовой Цвет: белый 123-0003-01