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    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внутренние / Диск жесткий HDD Western Digital Purple WD20PURZ 2ТБ SATA III 3.5" 5400ОБ/МИН 64МБ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диск жесткий HDD Western Digital Purple WD20PURZ 2ТБ SATA III 3.5" 5400ОБ/МИН 64МБ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск жесткий HDD Western Digital Purple WD20PURZ 2ТБ SATA III 3.5" 5400ОБ/МИН 64МБ- Устройства запоминающие внутренние
    9
    Диск жесткий HDD Western Digital Purple WD20PURZ 2ТБ SATA III 3.5" 5400ОБ/МИН 64МБ

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    Цена
    от 5340
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    • ООО "ЛТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9910
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11892
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11892c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      7627,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
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      9000c НДС
    • Индивидуальный предприниматель Сидоров Михаил Валерьевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6988
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8385,6
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      8385,6c НДС
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6858,38
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8230,06
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
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      8230,06c НДС
    • ООО "ТРАНСМ"
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      Цена без НДС, руб.
      6858,37
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8230,05
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
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      Диск жесткий Western Digital Purple 2Tb HDD SATA 6Gb WD20PURZ
      Минимальная партия
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      8230,05c НДС
    • ООО "ОСА"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8160
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      8160c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      6637
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7964,4
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      7964,4c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
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      Цена без НДС, руб.
      6600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7920
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      7920c НДС
    • ОЗДОЕВ РУСЛАН МУХАМЕДОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7680
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      Минимальная партия
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    • ООО "ПРОТОС-НН"
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      7622
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7622
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      7622c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
      7600
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7600
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      7600c НДС
    • ООО "КОМПАС"
      Все товары
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      6250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7500
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      Минимальная партия
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    • ООО "ВЕДА ЭНЕРГО"
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      5950
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7140
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      7140c НДС
    • ООО "ЦТО"
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      Цена без НДС, руб.
      5770,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6924,31
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      Минимальная партия
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      5600
      Ставка НДС, %
      20.0
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      6720
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      6720c НДС
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      5590
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6708
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      Минимальная партия
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      6708c НДС
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      5555
      Ставка НДС, %
      20.0
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      6666
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      5521
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6625,2
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6625,2c НДС
    • ООО "ЛИГА"
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      Цена без НДС, руб.
      5415,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6390
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Жесткий диск WD20PURZ c HDD 2Tb
      Минимальная партия
      1000
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      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
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      6390c НДС
    • ООО "ЮНИКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5323
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6387,6
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Жесткий диск WD Original SATA-III 2Tb WD20PURZ Video Purple (5400rpm) 64Mb 3.5WD20PURZ
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6387,6c НДС
    • ООО "ЛУИС+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5229
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6274,8
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      6274,8c НДС
    • ООО ТД "Д-МАРК"
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      Цена без НДС, руб.
      5182,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6115
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      6115c НДС
    • ООО "ЛЮКСИС"
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      5040
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6048
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6048c НДС
    • НОВОЖИЛОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5956
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5956
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      14000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5956c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4903
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5883,6
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5883,6c НДС
    • ООО "ЦЕНТР - СБ"
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      Цена без НДС, руб.
      4957,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5850
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      1
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5850c НДС
    • ООО "ДИКО ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      4830,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5700
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Основные характеристики Накопитель Объем HDD 2 ТБ Гибридный SSHD накопитель (объем SSD буфера) нет Объем кэш-памяти 64 МБ Скорость вращения шпинделя 5400 rpm Быстродействие Максимальная скорость передачи данных 145 Мбайт/с Интерфейс Интерфейс SATA III Габариты, вес Толщина 26 мм
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5700c НДС
    • ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4525,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5340
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Новосибирская область, Ленинградская область
      Подробнее
      5340c НДС
    • ООО "ВИЗАВИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      563
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      675,6
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      675,6c НДС
    • ООО "ЛАНИСКАН"
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      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ФР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Минимальная партия
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    • ООО "ТИГРИС"
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      Цена с НДС, руб.
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    Диск жесткий HDD HP MM0500EBKAE 500ГБ SATA III 2.5" 7200ОБ/МИН 64МБ 6ГБ/С
    Устройства запоминающие внутренние
    от 8228,4
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    Диск жесткий HDD Seagate Exos 10E300 ST300MM0048 300ГБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 128МБ 12ГБ/С
    Устройства запоминающие внутренние
    от 9468
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    Диск жесткий HDD HP 619463-001 900ГБ 6G SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 600МБ/С
    Устройства запоминающие внутренние
    от 14400
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    Диск жесткий HDD HP 656102-001 3ТБ SAS 3.5" 7200ОБ/МИН 600МБ/С
    Устройства запоминающие внутренние
    Не указана
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    Диск жесткий HDD Seagate Enterprise Perfomance ST600MP0006 600ГБ SAS 2.5" 15000ОБ/МИН 256МБ
    Устройства запоминающие внутренние
    от 16000
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