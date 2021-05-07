Диск жесткий HDD Western Digital Purple WD20PURZ 2ТБ SATA III 3.5" 5400ОБ/МИН 64МБ
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Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
Характеристики
—
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
Характеристики
Основные характеристики
Накопитель
Объем HDD
2 ТБ
Гибридный SSHD накопитель (объем SSD буфера)
нет
Объем кэш-памяти
64 МБ
Скорость вращения шпинделя
5400 rpm
Быстродействие
Максимальная скорость передачи данных
145 Мбайт/с
Интерфейс
Интерфейс
SATA III
Габариты, вес
Толщина
26 мм