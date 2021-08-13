Вакцина для профилактики гриппа с консервантом Совигрипп раствор для внутримышечного введения 0.5МЛ 1ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вакцина для профилактики гриппа с консервантом Совигрипп раствор для внутримышечного введения 0.5МЛ 1ШТ- Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты