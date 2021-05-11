Цена без НДС, руб.
1025,42
Спецификация
Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
Регионы поставки
Саратовская область, Самарская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Волгоградская область, Астраханская область, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Калининградская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Ленинградская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Пензенская область, Нижегородская область, Ульяновская область, Оренбургская область, Свердловская область, Пермский край, Республика Коми, Архангельская область, Смоленская область, Брянская область, Курская область, Белгородская область, Тамбовская область, Рязанская область, Владимирская область, Костромская область, Республика Татарстан (Татарстан), Тульская область, Орловская область, Калужская область, Псковская область, Ярославская область