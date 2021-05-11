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    Главная / Торговый портал / Огнетушители / Огнетушитель порошковый ОП-10 АВСЕ 10КГ 4М 15С 14КГ ГОСТ Р 51017-2009
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Огнетушитель порошковый ОП-10 АВСЕ 10КГ 4М 15С 14КГ ГОСТ Р 51017-2009

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Огнетушитель порошковый ОП-10 АВСЕ 10КГ 4М 15С 14КГ ГОСТ Р 51017-2009- Огнетушители
    36
    Огнетушитель порошковый ОП-10 АВСЕ 10КГ 4М 15С 14КГ ГОСТ Р 51017-2009

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    Цена
    от 940,81
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    • ООО НПП "ГАЗЭЛЕКТРОПРИБОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3240
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3240c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКТ СЕРВИС", ООО "КС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2670
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3204
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3204c НДС
    • ООО "ИТК "СОЮЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2700
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3186
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Чеченская Республика*, Кемеровская область, Ставропольский край, Пермский край, Владимирская область, Ивановская область, Оренбургская область, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Нижегородская область, Республика Коми, Ярославская область, Самарская область, Астраханская область, Ульяновская область, Челябинская область, Республика Северная Осетия-Алания, Рязанская область, Томская область, Краснодарский край, Калининградская область, Республика Дагестан, Омская область, Тюменская область, Липецкая область, Саратовская область, Республика Башкортостан
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      3186c НДС
    • ООО "ПКФ "ТСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2400
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      2400c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2400
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
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      2400c НДС
    • ООО "ИСМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1820
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2184
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2184c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1920
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1920c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1576,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1860
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      1860c НДС
    • ООО "РАЙВЛ-НСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1484
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1780,8
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1780,8c НДС
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1484
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1780,8
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1780,8c НДС
    • ООО "ФСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1420
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1704
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      3000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1704c НДС
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1382,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1631,82
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1631,82c НДС
    • ООО ТД "ПРОМОГНЕЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1323
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1587,6
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1587,6c НДС
    • ООО "БРАЙТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1281,04
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1537,25
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1537,25c НДС
    • ООО "ПКФ Синтез"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1276,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1506
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1506c НДС
    • ФИЛИПЧЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1250
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1475
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1475c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1250
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1475
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1475c НДС
    • ООО "ПожТехПром"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1203,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1420
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      3000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1420c НДС
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1171,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1405,98
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1405,98c НДС
    • ООО "СПЕЦОЛИМП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1162,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1395
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1395c НДС
    • ООО "СМС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1177,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1390
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1390c НДС
    • ООО "ДИЗТОП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1135,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1363
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      1363c НДС
    • ООО "ПРОБИС"
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      Цена без НДС, руб.
      1323
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1323
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1323c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1300
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1300c НДС
    • ООО "НЕГАБАРИТ СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1066,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1280
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Удмуртская Республика
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      1280c НДС
    • Индивидуальный Предприниматель Жулай Алексей Владимирович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1280
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1280
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1280c НДС
    • ООО "ПОЛЯРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1050
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1260
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      7000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1260c НДС
    • ООО "РЕГИОН-САР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1025,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1210
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Саратовская область, Самарская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Волгоградская область, Астраханская область, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Калининградская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Ленинградская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Пензенская область, Нижегородская область, Ульяновская область, Оренбургская область, Свердловская область, Пермский край, Республика Коми, Архангельская область, Смоленская область, Брянская область, Курская область, Белгородская область, Тамбовская область, Рязанская область, Владимирская область, Костромская область, Республика Татарстан (Татарстан), Тульская область, Орловская область, Калужская область, Псковская область, Ярославская область
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      1210c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1016,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1200c НДС
    • ООО "ОПТИМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1011,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1193
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1193c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      975
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1170
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1170c НДС
    • ООО "ТАВРТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      974,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1150
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОП-10 (3) 4А, 144В, размер 170х650, вес 14,5 кг ;ГОСТ Р 51057-2001
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1150c НДС
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      946,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1117
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1117c НДС
    • ООО "МС "НГ-КОМПЛЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      932
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1099,76
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      1099,76c НДС
    • ООО "Сервис Про"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      924
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1090,32
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1090,32c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      899
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1078,8
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1078,8c НДС
    • ООО "ЭПСТОН ГРУП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      831
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      980,58
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      980,58c НДС
    • ООО "НОРМАРУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      797,29
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      940,81
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Огнетушитель ОП-10, ГОСТ Р 51057-2001, порошковый
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      940,81c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РИКАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РЕГЕНЕРАЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ГАРАНТПОЖСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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