Перевозка и временное хранение в автомобильных цистернах вместимостью 20-24Т светлые нефтепродукты перевозка до 300КМ до 30СУТ Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов от 26500 ₽ В корзину

Прием, слив, ответственое хранение и выдача ГСМ Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов Не указана В корзину

Слив из топливозаправщиков Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов Не указана В корзину

Слив из ж/д цистерн Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов Не указана В корзину

Слив из топливозаправщика ГСМ Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов Не указана В корзину

Налив в топливозаправщик ГСМ Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов Не указана В корзину

Налив в топливозаправщики Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов Не указана В корзину

Заправка Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов Не указана В корзину

Заправка и хранение дизельное топливо и бензин ЯНАО, филилал ЗПКТ ООО "Газпромпереработка" Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов Не указана В корзину

Заправка ГСМ ТРК (топливозаправочные колонки) на АЗС Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов Не указана В корзину

Приём, транспортировка, хранение и заправка дизтопливо зимнее и летнее, бензин Регуляр-92 и премиум ЕВРО-95 до 200000Л 1Г Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов Не указана В корзину